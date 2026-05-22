Il cantante Jack Avery, membro della boy band dei Why Don’t We, ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica in seguito alle accuse mosse contro l’ex compagna e altre due persone, che sono state arrestate con l’accusa di aver pianificato di ucciderlo reclutando un sicario attraverso internet. Avery ha riferito di aver ricevuto questa informazione e di aver deciso di rendere pubblica la vicenda per chiarire la propria posizione. La polizia sta indagando sulle circostanze della vicenda e sulle persone coinvolte.

Il cantante Jack Avery, membro della boy band dei Why Don’t We ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo che la sua ex compagna, Gabriela Gonzalez, è stata arrestata insieme ad altre due persone, perché avrebbe progettato di ucciderlo reclutando un sicario sul web. Gonzalez, che è un influencer ed è anche la madre della figlia di Avery, avrebbe agito al culmine della loro disputa legale per l’ affidamento della bambina. Secondo quanto riferito dalle autorità della contea di Los Angeles, Gabriela Gonzalez, 24 anni, suo padre Francisco Gonzalez e un altro ex della ragazza, Kai Cordrey, sono stati arrestati con accuse pesantissime, tra cui tentato omicidio, cospirazione per omicidio e richiesta di omicidio su commissione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Volevano uccidermi”: la rivelazione di un cantante dopo le pesanti accuse contro la sua ex e la sua famiglia

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