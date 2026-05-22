Voglio essere sindaco perché le dichiarazioni dei candidati aretini
Nelle ultime ore della campagna elettorale, i candidati sindaco di Arezzo continuano a presentare le proprie motivazioni, mentre i principali esponenti politici nazionali dei vari partiti sono stati presenti in città per incontri e comizi. Le dichiarazioni dei candidati sono state diffuse attraverso incontri pubblici e comunicati ufficiali, mentre la campagna si avvia alla conclusione con numerosi eventi e interventi di figure di rilievo politico. La città si prepara a votare nel rispetto delle procedure previste per le elezioni amministrative.
Ultime ore di campagna elettorale, con i big della politica nazionale legata ai partiti che hanno già tutti fatto tappa ad Arezzo. Adesso è il momento delle ultime scelte per chi deve votare, degli ultimi appelli per i candidati, i sei che sono in corsa per la carica di sindaco di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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