Voglio essere sindaco perché le dichiarazioni dei candidati aretini

Nelle ultime ore della campagna elettorale, i candidati sindaco di Arezzo continuano a presentare le proprie motivazioni, mentre i principali esponenti politici nazionali dei vari partiti sono stati presenti in città per incontri e comizi. Le dichiarazioni dei candidati sono state diffuse attraverso incontri pubblici e comunicati ufficiali, mentre la campagna si avvia alla conclusione con numerosi eventi e interventi di figure di rilievo politico. La città si prepara a votare nel rispetto delle procedure previste per le elezioni amministrative.

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Ultime ore di campagna elettorale, con i big della politica nazionale legata ai partiti che hanno già tutti fatto tappa ad Arezzo. Adesso è il momento delle ultime scelte per chi deve votare, degli ultimi appelli per i candidati, i sei che sono in corsa per la carica di sindaco di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COSA è SUCCESSO dalle ELEZIONI del 2013 - FELICE CALABRO' si racconta Sullo stesso argomento "Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l'aumento dei furti?": le domande dei residenti di Civita CastellanaGentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei... Ci ha anche detto che i suoi figli le hanno rivelato di essere ‘gelosi’ della sua presenza qui a Reggio. Una donna speciale, speriamo di replicare, la simpatica rivelazione del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari x.com