Vitali Spa società benefit tra i Leader della sostenibilità 2026

Vitali S.p.A., società benefit, ha annunciato di essere stata inserita tra i “Leader della sostenibilità 2026”. La notizia arriva in un momento di crescita per l’azienda, che ha consolidato la sua posizione nel settore e continuato a sviluppare iniziative rivolte alla sostenibilità. La società ha condiviso questa conquista attraverso comunicati ufficiali, senza fornire dettagli specifici sui criteri di selezione o sui risultati ottenuti. La notizia si inserisce nel quadro di un percorso di espansione e attenzione alle tematiche ambientali e sociali.

Prosegue il percorso di crescita di Vitali S.p.A. Società Benefit, che è stata inserita nella classifica “Leader della Sostenibilità 2026” dedicata alle aziende italiane considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione ESG, stilata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’istituto di ricerca tedesco Statista. La selezione è stata elaborata analizzando oltre 5.000 aziende italiane attraverso 35 KPI legati alle dimensioni ambientale, sociale e di governance, premiando le 240 realtà capaci di coniugare crescita, innovazione e creazione di valore condiviso e di contribuire allo sviluppo di un’economia sempre più responsabile, inclusiva e sostenibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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