In una giornata dedicata alla formazione civica, circa 120 studenti hanno visitato una caserma dei Carabinieri, incontrando gli agenti per conoscere da vicino le attività quotidiane delle forze dell’ordine. L’iniziativa fa parte di un progetto promosso dal Comando Provinciale di Avellino, che mira a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e della sicurezza. Durante la visita, gli studenti hanno assistito a dimostrazioni pratiche e hanno potuto rivolgere domande agli ufficiali presenti.

Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della “Cultura della legalità” tra le nuove generazioni. In un’ottica di costante collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, la Compagnia di Ariano Irpino ha accolto circa 120 alunni e 10 insegnanti degli Istituti Scolastici “Don Lorenzo Milani”, “Pasquale Stanislao Mancini” e “Giulio Lusi” di Ariano Irpino, trasformando l’incontro in un momento di crescita, formazione e cittadinanza attiva. Particolare interesse e curiosità ha suscitato l’esposizione statica di alcuni mezzi in dotazione all’Arma territoriale: i bambini hanno potuto osservare da vicino le “Gazzelle” quotidianamente impiegate sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Visita in caserma per 120 studenti: i Carabinieri incontrano le scuole

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