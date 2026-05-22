Visita guidata | Padova al tempo di Venezia
Una visita guidata permette di scoprire la storia di Padova durante il periodo veneziano. La Torre dell'Orologio, situata in piazza dei Signori, si trova tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio. La torre raggiunge un'altezza di circa trenta metri rispetto al livello della strada. Questa struttura rappresenta uno degli edifici più riconoscibili di quella zona della città. La visita offre l’opportunità di conoscere dettagli architettonici e storici legati a questa parte di Padova.
La Torre dell'Orologio di Padova si innalza per circa trenta metri dal piano stradale, tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio, in piazza dei Signori. Costruita tra il 1426 e il 1430 sulle rovine della porta orientale della Reggia Carrarese, da secoli scandisce il tempo della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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