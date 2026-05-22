Visita alla scoperta del duomo di Este e della pala di Giambattista Tiepolo
Domenica 7 giugno, al Duomo di Santa Tecla a Este, si terrà una visita dedicata alla scoperta delle opere d’arte e dell’architettura che caratterizzano il monumento. Tra le attrazioni principali ci sono una delle ultime creazioni di Giambattista Tiepolo, una pala d’altare collocata all’interno della chiesa, e una statua velata di Antonio Corradini. L’evento offrirà l’opportunità di osservare da vicino questi elementi artistici e di conoscere meglio la storia del luogo.
Un'architettura sorprendente, una delle ultime opere di Giambattista Tiepolo e una rara figura velata di Antonio Corradini: domenica 7 giugno vi aspettiamo al Duomo di Santa Tecla a Este per farvi scoprire uno dei gioielli artistici della città. Accompagnati da una storica dell’arte, e con la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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