Violenze nel centro di accoglienza arrestato 17enne nigeriano

Un giovane nigeriano di 17 anni è stato arrestato in un centro di accoglienza a causa di comportamenti violenti. Durante l’episodio, gli operatori della struttura si sono rifugiati all’interno di un ufficio, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e procedere con le operazioni di routine legate all’arresto. Non sono stati riportati danni o feriti tra gli operatori o gli ospiti della struttura.

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Al riguardo si evidenzia che un equipaggio delle Volanti, alle ore 14 circa, interveniva presso una comunità per minorenni, ubicata in città, a seguito della segnalazione di una lite tra ospiti della struttura. Giunti sul posto, gli operatori, allo scopo di ricostruire l’accaduto, prendevano contatti con un educatore, il quale riferiva di aver assistito ad un diverbio tra due minori ospiti del centro, degenerato in un’aggressione da parte del 17enne di origine nigeriana a un altro ragazzo coinvolto, causandogli lesioni ad un occhio, che un educatore intervenuto per dividerli. Gli operatori della comunità, nel timore di ulteriori aggressioni, si rifugiavano all’interno di un ufficio, in attesa dell’intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SASSI CONTRO AUTO CARABINIERI E RAPPRESAGLIE CONTRO IMMIGRATI E ROM, ARRESTI E PERQUISIZIONI Sullo stesso argomento Minore arrestato nel centro d'accoglienza: in camera cocaina e coltelliSabato intervento della polizia di Stato al CAS di via Sacco e Vanzetti, zona Peretola, dopo la segnalazione di un ospite armato di coltello. Cocaina, coltelli e merce rubata in camera: la polizia arresta un 17enne in un centro di accoglienzaFIRENZE – Un intervento nato da una segnalazione per una persona armata si è concluso con la scoperta di un vero e proprio kit per lo spaccio e il... A Maglie quattro minori raggiunti da DACUR dopo un episodio di violenza avvenuto nel centro cittadino x.com Albano, giovane aggredito a calci e pugni nel centro storico: i cittadini tornano a chiedere interventi urgentiL’ennesimo episodio di violenza avvenuto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio nel centro storico di Albano Laziale riaccende l’allarme sicurezza ... castellinotizie.it Napoli, lite davanti al locale: 16enne picchiato e rapinato nel centro storico: indaga la PoliziaIl giovane è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in tre giorni ... teleclubitalia.it