Violenza in piazza | aggredisce i poliziotti durante un controllo

Ieri sera, durante un controllo di routine in via Carriera Grande, gli agenti di polizia hanno notato un uomo di 35 anni che, alla loro vista, ha cambiato direzione per evitare l'interazione. Quando sono intervenuti per fermarlo, l’uomo ha opposto resistenza e ha aggredito i poliziotti. Di conseguenza, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto del soggetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ieri sera la polizia ha arrestato un 35enne per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato il soggetto che, alla loro vista, ha cambiato direzione nel tentativo di evitare il controllo.Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni visita in ospedale il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino Sullo stesso argomento Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestatoLucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo... Aggredisce gli agenti durante il controllo, arrestatoNella serata di martedì 12 maggio 2026 si è svolta una nuova attività antidroga della polizia nei vicoli di Prè, disposta dal questore Burdese,... Violenza alla Caritas di Treviso: immigrato camerunense aggredisce un volontario con il taglierino e devasta 20 auto. Espulso il 29enne straniero. x.com In piazza contro la violenza. L’abbraccio alla donna presa a martellateEmerge che la mamma ha avuto un malore dopo i fatti ed è stata operata. Lei resta grave. Lo strazio di amici e parenti e quel braccialetto inutile. lanazione.it Una piazza per Fatiha, Terni e Stroncone contro la violenza sulle donnedi Ma. Gi. Pen. Scendiamo in piazza con rabbia e con dolore, per ribadire con forza che la violenza contro le donne riguarda tutte e tutti. Terni e Stroncone scenderanno in piazza per dire a gran vo ... umbria24.it