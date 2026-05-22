Violento scontro tra due auto Due feriti e traffico deviato

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, due veicoli sono entrati in collisione lungo una strada urbana, provocando due feriti. L’incidente ha reso necessario il deviazione del traffico in quella zona, creando disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

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Un violento scontro tra auto, due feriti e traffico deviato. L’incidente è successo nel primo pomeriggio di ieri verso le 13.30 sulla strada provinciale 4 (Sp4) tra Final di Rero e Formignana. Da una prima ricostruzione dei fatti, con dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia locale ‘Terre e Fiumi’, due autovetture, una Peugeot 3008 e un Eco Sport, si sono scontrate frontalmente, con una di queste, a seguito dell’impatto, che si è ribaltata uscendo dalla carreggiata. L’altra, invece, è finita in un piccolo fossato sulla parte opposta. Il tutto è stato visto da alcuni automobilisti che transitavano in quel momento sulla Sp4, i quali hanno chiamato subito i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violento scontro tra due auto. Due feriti e traffico deviato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Violento scontro frontale tra due auto, 3 feriti Sullo stesso argomento Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Traffico in tilt, i feriti portati in ospedaleUno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio... Violento scontro all’incrocio tra due auto: coppia trasportata in ospedale in codice rosso ift.tt/AUgZeFk ift.tt/pFeL8am x.com Violento scontro con auto, motociclista cade sull'asfalto: trasportato in ospedaleUn 54enne è giunto al Pronto Soccorso del Perrino dopo incidente stradale avvenuto a Oria: sul posto rilievi della polizia locale ... brindisireport.it Violento scontro all’incrocio tra due auto: coppia trasportata in ospedale in codice rossoL’incidente nel Basso Salento lungo la provinciale 68 nel territorio di Melissano. Nell’impatto coinvolte una Renault Twingo e un’Audi A6. Feriti un 53enne di Tuglie e una donna che viaggiava sul lato ... lecceprima.it