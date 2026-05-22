Violento scontro tra auto all' incrocio | due giovani trasportate in ospedale
Nella giornata di venerdì, poco prima delle 14, si è verificato un incidente stradale in un incrocio, coinvolgendo due auto. Due giovani, di circa vent’anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona interessata.
Si conta un altro incidente con feriti nella giornata di venerdì. Poco prima delle 14 si è verificato un violento scontro tra auto, con due giovani, poco più che ventenni, che sono state poi soccorse e portate in ospedale.Tutto è avvenuto nella frazione La Frascata, tra Lavezzola e San Bernardino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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