Violento scontro tra auto all' incrocio | due giovani trasportate in ospedale

Nella giornata di venerdì, poco prima delle 14, si è verificato un incidente stradale in un incrocio, coinvolgendo due auto. Due giovani, di circa vent’anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona interessata.

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