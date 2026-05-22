Violenta rapina in villa a Malo presa banda di Sinti

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2025, una banda armata di coltelli e bisturi ha fatto irruzione in una villa a Malo. I malviventi, descritti come un gruppo di persone di etnia Sinti, hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno messo a soqquadro gli ambienti. I residenti sono stati coinvolti in modo violento, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali feriti o conseguenze per le vittime. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Un commando spietato, armato di coltello e bisturi, nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2025 ha trasformato una villa di Malo in un incubo. Un filo investigativo, tirato con pazienza dai carabinieri di Vicenza, ha portato fino alle strutture abitative Sinti della provincia di Pisa — e persino al misterioso caso dei coniugi mummificati di Verona. È il quadro dell’operazione anti crimine conclusa nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026, con l’arresto di quattro persone — tre italiani e un cittadino di origine balcanica, tutti tra i 30 e i 38 anni, domiciliati sul territorio italiano — colpite da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Vicenza, dott. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Multi SubMountain Bandit Married a Spoiled Prince. She Made Him Fight.

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