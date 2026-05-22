Vingegaard e Campenaerts scherzano sull'urina nelle borracce al Giro | Per non farla sui tifosi
Durante il Giro d'Italia, la Giuria ha invitato ufficialmente i corridori a evitare di fare i bisogni nelle borracce, un appello che ha generato commenti tra i ciclisti. In un contesto di leggerezza, due corridori hanno scherzato sulla questione, citando l’urina nelle borracce come un modo per non farla sui tifosi. La discussione si è aperta nel gruppo, portando alla luce le reazioni e le battute di coloro impegnati nella corsa.
L'appello della Giuria del Giro d'Italia nell'invitare ufficialmente i corridori ad evitare di espletare i propri bisogni fisiologici nelle borracce ha scatenato il dibattito anche dentro al gruppo. Con un epilogo più che divertito che ha coinvolto la Visma, nella figura del suo campitano Vingegaard ma anche e soprattutto dell'indiziato numero uno, Victor Campenaerts. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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