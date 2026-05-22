Vingegaard e Campenaerts scherzano sull'urina nelle borracce al Giro | Per non farla sui tifosi

Durante il Giro d'Italia, la Giuria ha invitato ufficialmente i corridori a evitare di fare i bisogni nelle borracce, un appello che ha generato commenti tra i ciclisti. In un contesto di leggerezza, due corridori hanno scherzato sulla questione, citando l’urina nelle borracce come un modo per non farla sui tifosi. La discussione si è aperta nel gruppo, portando alla luce le reazioni e le battute di coloro impegnati nella corsa.

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