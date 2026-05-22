Vinea assemblea a Offida | si decide il futuro dei vigneti nel 2026

Si è svolta a Offida un’assemblea convocata da Vinea, con l’obiettivo di discutere le decisioni riguardanti i vigneti previste per il 2026. Durante l’incontro sono stati analizzati i piani e le strategie agricole per il futuro, con particolare attenzione alle modalità di lavoro in campo. La prima convocazione tenutasi ad aprile non ha raggiunto il quorum necessario per deliberare, portando alla convocazione di un nuovo appuntamento. La discussione ha coinvolto i membri del consorzio e i rappresentanti delle aziende agricole associate.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove strategie agricole il lavoro nei campi?. Perché la prima convocazione di aprile non ha raggiunto il quorum?. Quali criticità emergeranno dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025?. Come cambierà la gestione dei vigneti con le nuove decisioni sociali?.? In Breve Assemblea fissata per il 29 maggio 2026 dopo il mancato quorum di aprile.. Presidenza affidata a D’Angelo Pompilio presso la sede di via Garibaldi 75.. Discussione relazione attività 2025 e approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.. Decisioni impattano direttamente sulla gestione agricola del distretto di Offida.. L’assemblea generale... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinea, assemblea a Offida: si decide il futuro dei vigneti nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Offida al centro del dibattito: il futuro dei borghi si decide qui? Cosa sapere Offida ospita l'11 e 12 giugno gli Stati generali della bellezza organizzati da ALI. Sait, balzo delle vendite a 618 milioni: l’assemblea decide il futuro? Domande chiave Chi sostituirà la presidenza e i consiglieri in scadenza oggi? Come influenzeranno le nuove nomine la strategia di espansione...