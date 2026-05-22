Villaricca consegnati i cestini dell’Eda Napoli 2 per deiezioni canine
A Villaricca sono stati installati nuovi cestini destinati alle deiezioni canine, con l’obiettivo di favorire la raccolta e mantenere puliti gli spazi pubblici. L’installazione è stata effettuata dall’ente d’ambito rifiuti Napoli 2, che ha avviato questa iniziativa per migliorare il decoro urbano. I nuovi contenitori sono stati posizionati nelle zone più frequentate dai cittadini e dai proprietari di cani, per facilitare la gestione dei rifiuti di origine animale.
Installati a Villaricca i nuovi cestini per le deiezioni canine. Un’iniziativa voluta dall’ente d’ambito rifiuti Napoli 2 per migliorare il decoro urbano. La consegna alla presenza del presidente dell’Eda Napoli 2 Nicola Pirozzi, il consigliere comunale e membro del Cda dell’Eda Na2 Rosario Albano e l’assessore villaricchese Tobia Tirozzi. VIDEO: L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Villaricca, consegnati i cestini dell'Eda Napoli 2 per deiezioni canine
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