Villa degli orti Redi il libro di Anna Bartolini e Patrizia Fazzi

Il 22 marzo 2026, presso la Biblioteca Città di Arezzo si è presentato il libro scritto da Anna Bartolini e Patrizia Fazzi. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni lettori e appassionati, che hanno potuto scoprire i contenuti dell’opera. La pubblicazione è stata realizzata dalla casa editrice Prometheus. La presentazione si è svolta in un clima di interesse e confronto tra gli intervenuti.

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Arezzo, 22 marzo 2026 – La Biblioteca Città di Arezzo e la casa editrice Prometheus insieme all'associazione Scrittori aretini Tagete, alla Fidapa di Arezzo, alla Brigata amici dei monumenti, nel 400esimo anniversario della nascita di Francesco redi organizzano l'evento "Il nido perduto: la villa aretina di Francesco Redi con la proiezione di un video originale sulla Villa e il dialogo su libro " Villa degli orti Redi" di Anna Bartolini e Patrizia Fazzi mercoledì 27 maggio alle 17,30 presso la sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo in via dei Pileati. Interverranno il prof Ivo Biagianti storico dell'università di Siena con "L'Archiatra e il Granduca" e la dottoressa Elisa Boffa curatrice della mostra Francisci Redi patricii arretini parlando di Francesco redi e del legame indissolubile con Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa degli orti Redi, il libro di Anna Bartolini e Patrizia Fazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento 25 anni di poesie per Patrizia FazziEra in 10 aprile 2001 quando presso il Teatro, allora denominato Bicchieraia, veniva presentato per la prima volta il primo libro di poesie di... L’attività poetica di Patrizia Fazzi compie 25 anniArezzo, 25 marzo 2026 – Era in 10 aprile 2001 quando presso il Teatro, allora denominato Bicchieraia, veniva presentato per la prima volta il primo... Villa degli orti Redi, il libro di Anna Bartolini e Patrizia FazziArezzo, 22 marzo 2026 – La Biblioteca Città di Arezzo e la casa editrice Prometheus insieme all'associazione Scrittori aretini Tagete, alla Fidapa di Arezzo, alla Brigata amici dei monumenti, nel 400e ... lanazione.it Orti Redi, la villa che vide passare la storiaDalla penna di Anna Bartolini e di Patrizia Fazi è uscito un ottimo lavoro di indagine e di studio sulla storia di Villa degli Orti Redi, fatta costruire dai Fossombroni, poi passata ai Nardi nel 1628 ... lanazione.it