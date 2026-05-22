L’ex allenatore di calcio, noto per aver guidato il Genoa, ha dichiarato che convincere i giocatori non si ottiene urlando, e ha confermato il suo supporto all’Arsenal in Champions League. Ha inoltre commentato la qualificazione di Milan e Roma alla competizione europea, menzionando anche il Como come possibile sorpresa. Ha parlato delle qualità di due ex calciatori, Chivu e Fabregas, sottolineando le loro capacità tecniche e tattiche. Le sue osservazioni si sono concentrate sulle squadre coinvolte e sui protagonisti del calcio internazionale.

L’ex tecnico del Genoa, Vieira: «Milan e Roma da Champions. Occhio alla sorpresa-Como. Chivu e Fabregas: le loro qualità». Patrick Vieira, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi dell’attualità calcistica. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ARSENAL CAMPIONE « Quando abbiamo vinto, 22 anni fa, mai avrei pensato di aspettare tanto. E vi dico che Declan Rice mi somiglia: gioca per la squadra, non per sé ». LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE « Credo che ci saranno gol, niente 1-0. Se il Psg giocherà aperto come contro il Bayern, rischierà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vieira «Non è urlando che si convincono i giocatori. Tiferò Arsenal in Champions»

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