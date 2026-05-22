L'ex calciatore dell'Inter Patrick Vieira è stato ospite di una trasmissione televisiva, dove ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di un suo ex compagno di squadra. Vieira ha attribuito a questa persona il merito di aver contribuito ai successi della squadra, elogiando le sue capacità e il ruolo svolto durante gli anni di collaborazione. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali dettagli o dichiarazioni aggiuntive relative alla carriera o ai risultati ottenuti.

L'ex centrocampista dell'Inter Patrick Vieira è stato ospite dei nostri studi per un'intervista esclusiva alla Gazzetta, in cui ha parlato anche della grande stagione di Chivu, suo ex compagno in nerazzurro, sottolineando l'intelligenza dell'allenatore rumeno nel non stravolgere la squadra e nel portare a casa due trofei. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vieira elogia Chivu: "I trofei dell'Inter? Ecco perché il merito è suo"

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