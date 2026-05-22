Vieira | Calafiori ha grande qualità E sul suo potenziale vi dico che

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira ha commentato le qualità di Riccardo Calafiori, nuovo campione d'Inghilterra. Ha affermato che Calafiori possiede grandi qualità e ha parlato anche del suo potenziale. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche del difensore e sulle sue prospettive future nel calcio internazionale. Il video completo dell'intervista è disponibile online, offrendo ulteriori dettagli sulle opinioni di Vieira sul giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport (guarda il video completo), Patrick Vieira ha detto la sua sul fresco campione d'Inghilterra Riccardo Calafiori. L'ex capitano dei Gunners ha sottolineato soprattutto la duttilità e le qualità tecniche del difensore azzurro, sempre più fondamentale nella rosa di Arteta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vieira calafiori ha grande qualit224 e sul suo potenziale vi dico che
© Gazzetta.it - Vieira: "Calafiori ha grande qualità. E sul suo potenziale vi dico che..."
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che…»Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che…» Infortunio Lautaro, il capitano...

Leggi anche: Graziani: “Gli attaccanti del Milan sono scarsi. Vi dico cosa farei se fossi il dirigente che li ha scelti”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web