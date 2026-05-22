Vieira | Calafiori ha grande qualità E sul suo potenziale vi dico che
Durante un'intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira ha commentato le qualità di Riccardo Calafiori, nuovo campione d'Inghilterra. Ha affermato che Calafiori possiede grandi qualità e ha parlato anche del suo potenziale. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche del difensore e sulle sue prospettive future nel calcio internazionale. Il video completo dell'intervista è disponibile online, offrendo ulteriori dettagli sulle opinioni di Vieira sul giocatore.
In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport (guarda il video completo), Patrick Vieira ha detto la sua sul fresco campione d'Inghilterra Riccardo Calafiori. L'ex capitano dei Gunners ha sottolineato soprattutto la duttilità e le qualità tecniche del difensore azzurro, sempre più fondamentale nella rosa di Arteta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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