Vieira | Calafiori ha grande qualità E sul suo potenziale vi dico che

Durante un'intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira ha commentato le qualità di Riccardo Calafiori, nuovo campione d'Inghilterra. Ha affermato che Calafiori possiede grandi qualità e ha parlato anche del suo potenziale. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche del difensore e sulle sue prospettive future nel calcio internazionale. Il video completo dell'intervista è disponibile online, offrendo ulteriori dettagli sulle opinioni di Vieira sul giocatore.

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