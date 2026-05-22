In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Vieira ha parlato di alcuni club italiani con cui ha avuto contatti, evitando di fare nomi specifici. Ha menzionato di aver intrattenuto discussioni con diverse società di rilievo nel calcio italiano, senza entrare in dettagli o fare riferimenti diretti a squadre particolari. La conversazione si è concentrata anche su altri aspetti legati al suo percorso professionale e alle esperienze nel mondo del calcio.

di Stefano Cori Vieira intervistato da La Gazzetta dello Sport ha toccato diversi argomenti legati anche al Mondo Inter. Patrick Vieira, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi dell’attualità calcistica. Parlando anche di tematiche legate all’Inter. Queste le sue parole: L’INTER LA VOLEVA PRIMA DI CHIVU «Non voglio dire il nome della squadra ma vi confermo: ho avuto dialoghi con alcuni club italiani importanti. Ho scelto di restare al Genoa». CHIVU E FABREGAS «Chivu ha vinto perché è intelligente, lo si vedeva già da giocatore. Sembrava introverso ma aveva personalità. A Cesc l’ho sempre detto, scherzando: “Se sono andato via dall’Arsenal, è colpa tua”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vieira a La Gazzetta: «Inter? Non voglio dire il nome della squadra: ho avuto dialoghi con alcuni club italiani importanti»

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