Videosorveglianza progetto fermo

Il gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato’ ha nuovamente richiamato l’attenzione sulla questione della videosorveglianza e sulla sicurezza del territorio, chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire. La discussione si concentra sullo stato attuale delle telecamere installate e sulla necessità di aggiornamenti o nuove installazioni. Finora, il progetto di rafforzamento del sistema di sorveglianza risulta ancora inattivo, senza avanzamenti ufficiali o comunicazioni da parte dell’amministrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato’ torna sul tema della videosorveglianza e della sicurezza del territorio, sollecitando l’amministrazione comunale. Al centro, l’interpellanza del 20 settembre 2024: atto che chiedeva chiarimenti sul sistema di videosorveglianza all’interno del comune. "Non si trattava di una polemica – sottolineano dal gruppo – ma di una richiesta precisa, nata dalle segnalazioni di molti cittadini, anche anziani, che già allora manifestavano preoccupazione per malfunzionamenti, carenze del sistema e un crescente senso di insicurezza". L’amministrazione comunale aveva risposto riconoscendone le diverse criticità: impianti datati, problematiche tecniche, necessità di aggiornamenti e un potenziamento ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Videosorveglianza, progetto fermo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Young Man Surrounded by Drug Dealers on the Street—Goddess Hero Races to Rescue Sullo stesso argomento Napoli Est, Manfredi: “A breve lavori videosorveglianza, grande progetto per Ponticelli”Il sindaco Manfredi annuncia i lavori per la videosorveglianza a Napoli Est e un grande progetto per Ponticelli. Leggi anche: Sansepolcro presenta il progetto Oculus: videosorveglianza intelligente per la sicurezza urbana Sansepolcro presenta il progetto Oculus: videosorveglianza intelligente per la sicurezza urbanaSi tratta di un sistema integrato con lettura targhe e analisi del contesto a supporto delle forze dell'ordine ... arezzonotizie.it Sicurezza integrata e videosorveglianza territoriale: presentato in Prefettura il progetto BATCAMUn innovativo sistema tecnologico ideato dalla Questura per rafforzare prevenzione, controllo del territorio e capacità investigativa ... barlettaviva.it