Videosorveglianza progetto fermo
Il gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato’ ha nuovamente richiamato l’attenzione sulla questione della videosorveglianza e sulla sicurezza del territorio, chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire. La discussione si concentra sullo stato attuale delle telecamere installate e sulla necessità di aggiornamenti o nuove installazioni. Finora, il progetto di rafforzamento del sistema di sorveglianza risulta ancora inattivo, senza avanzamenti ufficiali o comunicazioni da parte dell’amministrazione.
Il gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato’ torna sul tema della videosorveglianza e della sicurezza del territorio, sollecitando l’amministrazione comunale. Al centro, l’interpellanza del 20 settembre 2024: atto che chiedeva chiarimenti sul sistema di videosorveglianza all’interno del comune. "Non si trattava di una polemica – sottolineano dal gruppo – ma di una richiesta precisa, nata dalle segnalazioni di molti cittadini, anche anziani, che già allora manifestavano preoccupazione per malfunzionamenti, carenze del sistema e un crescente senso di insicurezza". L’amministrazione comunale aveva risposto riconoscendone le diverse criticità: impianti datati, problematiche tecniche, necessità di aggiornamenti e un potenziamento ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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