VIDEO Pubblico spettacolo in centro storico a Perugia | Una delibera per fare chiarezza su limiti e possibilità

A Perugia è stato pubblicato un video relativo a uno spettacolo nel centro storico, accompagnato da una delibera che mira a fare chiarezza sulla normativa applicabile. La delibera si propone di analizzare la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di dettagliare le diverse casistiche di eventi temporanei e permanenti che possono essere richiesti. Si tratta di un atto di ricognizione che mira a chiarire limiti e possibilità previste dalle norme attuali.

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