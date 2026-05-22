VIDEO Pubblico spettacolo in centro storico a Perugia | Una delibera per fare chiarezza su limiti e possibilità
A Perugia è stato pubblicato un video relativo a uno spettacolo nel centro storico, accompagnato da una delibera che mira a fare chiarezza sulla normativa applicabile. La delibera si propone di analizzare la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di dettagliare le diverse casistiche di eventi temporanei e permanenti che possono essere richiesti. Si tratta di un atto di ricognizione che mira a chiarire limiti e possibilità previste dalle norme attuali.
"Un atto di ricognizione della normativa attualmente vigente in materia di pubblico spettacolo. Questa delibera vuole fare chiarezza sulle norme in vigore andando a declinare tutta una serie di casistiche di pubblico spettacolo temporanee e permanenti che possono essere richieste dagli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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