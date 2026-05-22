VIDEO Disciplina per il pubblico spettacolo | Vogliamo tutelare l' identità di Perugia e la sua socialità
È stato approvato un nuovo provvedimento che riguarda la disciplina del pubblico spettacolo, con l'obiettivo di proteggere l'identità della città e la sua socialità. Il testo si inserisce tra gli strumenti di governo adottati per valorizzare le caratteristiche di Perugia, una città che si distingue per la sua storia sociale, musicale e culturale. La nuova normativa mira a garantire un contesto più sicuro e rispettoso per gli eventi pubblici, mantenendo viva la tradizione e la vivacità del territorio.
"Atto importante che è uno dei tanti strumenti di governo. Vogliamo tutelare e valorizzare l'identità di Perugia come città contemporanea, vivace e con una grande storia sociale, musicale e culturale. la cultura non può essere un problema di ordine pubblico, va armonizzata con il diritto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Tra disciplina e socialità: torneo regionale di dama al liceo "Palumbo"BRINDISI - Interviste a Vincenzo Pennetta dell'Asd Dama San Donaci e all'arbitro internazionale Rebecca Murra, nel corso del torneo regionale di dama...
VIDEO | Donati: "C'è grande entusiasmo. Arezzo deve aprirsi a nuove opportunità mantenendo la sua identità"Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile, in piazza Risorgimento è stato inaugurato il punto elettorale di Marco Donati, candidato sindaco alle...
AngeloFurlan360. . Tecnica E-MTB: prime impostazioni per scendere in sicurezza. Prego di non spostare la discussione su se siano giuste o meno le bici elettriche, questo video nasce per aiutare a sensibilizzare sul tema della sicurezza di guida. Con il contin facebook
Il calcio freestyle, disciplina acrobatica, eredità del calcio da strada, nata attorno agli anni Novanta, è sbarcato nella capitale, a Castel Romano, per il Roma International Freestyle Cup OPES 2026. Due giorni di sfide che hanno regalato spettacolo agli appassi x.com
Un video utile sulla disciplina reddit