VIDEO Disciplina per il pubblico spettacolo | Vogliamo tutelare l' identità di Perugia e la sua socialità

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato un nuovo provvedimento che riguarda la disciplina del pubblico spettacolo, con l'obiettivo di proteggere l'identità della città e la sua socialità. Il testo si inserisce tra gli strumenti di governo adottati per valorizzare le caratteristiche di Perugia, una città che si distingue per la sua storia sociale, musicale e culturale. La nuova normativa mira a garantire un contesto più sicuro e rispettoso per gli eventi pubblici, mantenendo viva la tradizione e la vivacità del territorio.

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"Atto importante che è uno dei tanti strumenti di governo. Vogliamo tutelare e valorizzare l'identità di Perugia come città contemporanea, vivace e con una grande storia sociale, musicale e culturale. la cultura non può essere un problema di ordine pubblico, va armonizzata con il diritto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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