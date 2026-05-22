VIDEO Disciplina per il pubblico spettacolo | Vogliamo tutelare l' identità di Perugia e la sua socialità

È stato approvato un nuovo provvedimento che riguarda la disciplina del pubblico spettacolo, con l'obiettivo di proteggere l'identità della città e la sua socialità. Il testo si inserisce tra gli strumenti di governo adottati per valorizzare le caratteristiche di Perugia, una città che si distingue per la sua storia sociale, musicale e culturale. La nuova normativa mira a garantire un contesto più sicuro e rispettoso per gli eventi pubblici, mantenendo viva la tradizione e la vivacità del territorio.

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