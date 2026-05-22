Victor Campenaerts e il caso della pipì nelle borracce La ‘difesa’ del belga e la posizione di Vingegaard
Il 21 maggio 2026, si è svolta a Roma una sessione legale in cui un sindacalista ha preso parola in rappresentanza di un gruppo coinvolto in un procedimento riguardante il ciclista belga. La discussione si è concentrata sul caso delle urine trovate nelle borracce del corridore, con particolare attenzione alla posizione del suo avvocato e alle affermazioni di un altro atleta, il danese. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, portando alla luce questioni legate alle pratiche antidoping e alle procedure di controllo.
Roma, 21 maggio 2026 - Sindacalista del gruppo per le questioni con la giuria insieme a Jasper Stuyven e Simone Consonni, miglior gregario a detta del compagno di squadra Jonas Vingegaard, ma anche - suo malgrado - oggetto di un caso particolare: il protagonista è Victor Campenaerts e l'accusa è di urinare nelle borracce al Giro d'Italia 2026. Campenarts e il caso delle borracce. Tutto nasce da un rimprovero ufficiale mosso nei giorni scorsi dalla giuria della Corsa Rosa, molto impegnata in queste tappe a multare tanti corridori che hanno espletato i propri bisogni fisiologici fuori dalle zone riservate: merito (se così si può dire) della grande risposta di pubblico sulle strade del Giro d'Italia che sta riducendo all'osso gli spazi buoni per i pit stop più temuti dagli atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Squadre diverse, rispetto condiviso - come si fa a non amare Victor! Così tanta classe. reddit