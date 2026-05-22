Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 22 maggio 2026, sono stati forniti nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma offre informazioni in tempo reale sui lavori in corso, eventuali incidenti e variazioni del traffico che interessano le principali strade della zona. Gli aggiornamenti sono disponibili per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e a evitare eventuali disagi lungo i percorsi abituali.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su strada regionale 4 bis del Terminillo per i rilievi a seguito di un incidente è chiuso il tratto tra maglianello basso e Rieti In entrambe le direzioni attenzione quindi alla segnaletica sul posto ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli dove si procede a rilento tra il nodo per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli vediamo quindi situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra cassie è il più avanti tra Bufalotta Roma Teramo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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