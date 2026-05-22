Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 22 maggio 2026, sono stati forniti nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma offre informazioni in tempo reale sui lavori in corso, eventuali incidenti e variazioni del traffico che interessano le principali strade della zona. Gli aggiornamenti sono disponibili per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e a evitare eventuali disagi lungo i percorsi abituali.

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