Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 22 maggio 2026, sono stati diffusi aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Le informazioni in tempo reale riguardano le condizioni del traffico e possibili disservizi sulle principali strade e autostrade della zona. L'azienda responsabile monitora costantemente gli spostamenti e comunica eventuali variazioni o criticità che potrebbero influenzare gli utenti in transito.

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