Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 16 | 25
Alle ore 16:25 del 22 maggio 2026, sono stati diffusi aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Le informazioni in tempo reale riguardano le condizioni del traffico e possibili disservizi sulle principali strade e autostrade della zona. L'azienda responsabile monitora costantemente gli spostamenti e comunica eventuali variazioni o criticità che potrebbero influenzare gli utenti in transito.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla strada regionale 4 bis del Terminillo per i rilievi a seguito di un incidente è chiuso il tratto tra maglianello basso il bivio per Rieti In entrambe le direzioni attenzione quindi alla Segna sul posto ci spostiamo sulla A1 milano-napoli Dov'è sempre per incidente Ci sono code per 5 km tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli anche qui raccomandiamo la dovuta attenzione e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud per un ... romadailynews.it
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