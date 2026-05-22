Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 15 | 25

Il servizio Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il 22 maggio 2026 alle 15:25 sono stati diffusi nuovi dati riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi lungo le principali vie della regione. Questi aggiornamenti vengono trasmessi periodicamente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e ad evitare eventuali congestioni o problemi sulla rete stradale. La piattaforma si rivolge a chi si muove quotidianamente tra le città e le zone limitrofe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente Ci sono code tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza ci possiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulle consolare Cassia Flaminia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 15:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1... RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it