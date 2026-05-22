Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 15 | 25
Il servizio Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il 22 maggio 2026 alle 15:25 sono stati diffusi nuovi dati riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi lungo le principali vie della regione. Questi aggiornamenti vengono trasmessi periodicamente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e ad evitare eventuali congestioni o problemi sulla rete stradale. La piattaforma si rivolge a chi si muove quotidianamente tra le città e le zone limitrofe.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente Ci sono code tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza ci possiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulle consolare Cassia Flaminia e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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