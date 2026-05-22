Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 22 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell'ente, con l'obiettivo di fornire informazioni tempestive sulle condizioni del traffico e eventuali criticità lungo le principali strade e arterie della regione. L'aggiornamento si inserisce in un servizio di informazione continua dedicato agli utenti della strada.

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