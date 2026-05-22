Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 di oggi, la rete stradale di Roma e della regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La situazione riguarda diversi punti della viabilità, con possibili rallentamenti e code in alcune arterie principali. La segnalazione si basa sulle ultime rilevazioni e aggiornamenti di servizio forniti dall’ente competente. La ripresa regolare del traffico potrebbe richiedere ancora alcuni minuti, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire eventuali disagi.

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