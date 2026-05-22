Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la rete stradale di Roma e del Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni di Astral infomobilità. Il servizio, fornito dalla società che si occupa della gestione del traffico e delle infrastrutture, riporta lo stato delle principali vie e eventuali disagi o interventi in corso. Le fonti ufficiali forniscono dati in tempo reale per agevolare gli spostamenti di automobilisti e pendolari nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud per un incidente il traffico e code da raccordo anulare a Tor Vergata in carreggiata Sud sulla Roma Napoli spento il veicolo in fiamme tra il bivio per la diramazione Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione Napoli la circolazione è tornata regolare ci spostiamo sull'Aurelia per un incidente code all'altezza di Malagrotta in direzione Viterbo migliorata la circolazione sulle consolari Code in diminuzione sulla Cassia si rallenta all'altezza del Raccordo Anulare verso il centro diminuite le code sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 10:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1... RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina apertura incidente in A1 sulla ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it