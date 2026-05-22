Viabilità nel territorio di Ceppaloni Lombardi precisa | Lavori per oltre 2 milioni
Nel territorio di Ceppaloni sono attualmente in corso lavori di manutenzione sulle strade provinciali, con un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro. I lavori prevedono il risanamento di tutte le arterie provinciali interessate dalla zona, secondo quanto dichiarato da un rappresentante delle autorità competenti. L’intervento riguarda specificamente le strade che attraversano il territorio, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale e garantire condizioni più sicure per gli utenti. I lavori sono in fase di realizzazione e sono programmati per essere completati nel prossimo futuro.
Tempo di lettura: 5 minuti “Sono in corso di realizzazione e sono programmati lavori di risana mento di tutte le arterie provinciali interessanti il territorio di Ceppaloni per un importo complessivo di oltre 2 milioni di Euro. Il Sindaco Claudio Cataudo lo sa bene non solo perché si tratta di una programmazione agli atti, ma anche perché lui stesso come Sindaco di Cepaloni, per quanto di competenza, ha dato l’assenso ai lavori sulla provinciale n. 8 non più tardi di 40 giorni or sono”. Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha replicato al Sindaco di Ceppaloni sul tema delle criticità sulla viabilità provinciale di quel Comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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