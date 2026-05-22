Viabilità nel territorio di Ceppaloni Lombardi precisa | Lavori per oltre 2 milioni

Nel territorio di Ceppaloni sono attualmente in corso lavori di manutenzione sulle strade provinciali, con un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro. I lavori prevedono il risanamento di tutte le arterie provinciali interessate dalla zona, secondo quanto dichiarato da un rappresentante delle autorità competenti. L’intervento riguarda specificamente le strade che attraversano il territorio, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale e garantire condizioni più sicure per gli utenti. I lavori sono in fase di realizzazione e sono programmati per essere completati nel prossimo futuro.

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