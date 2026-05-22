Via della fiera Riparte il cantiere per i nuovi spogliatoi
Nel centro sportivo di calcio in via della Fiera, i lavori per la demolizione e la ricostruzione degli spogliatoi erano stati sospesi e ora riprendono. Il progetto prevede la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi spazi destinati agli atleti. La ripresa delle attività si collega alla fine delle pratiche burocratiche necessarie. I lavori sono programmati per essere realizzati nel rispetto delle tempistiche stabilite e con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture del centro.
Il progetto di demolizione e ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo di calcio di via della Fiera è pronto a ripartire. Il comune di Rimini ha affidato il completamento delle opere alla ditta Deb Srl, seconda classificata nella gara originaria, che subentra alle medesime condizioni economiche dopo la risoluzione del contratto con la precedente ditta, inadempiente per gravi ritardi. L’appalto da 430mila euro, consegnato nell’aprile 2025, si era arenato subito dopo le prime demolizioni e lo scavo delle fondazioni. Nonostante le continue diffide da parte dei tecnici comunali, i lavori hanno subito stop continui e ingiustificati, costringendo l’amministrazione a rescindere formalmente il contratto nel febbraio 2026 e a riprendere possesso dell’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Buongiorno, ieri ho perso questo mazzo di chiavi credo in zona centro storico/ via bastioni/Palacongressi via della fiera .se qualche anima pia le avesse trovate mi può contattare in privato. Grazie mille p.s. tengo quasi di più al portachiavi! facebook
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