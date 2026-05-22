Via della fiera Riparte il cantiere per i nuovi spogliatoi

Nel centro sportivo di calcio in via della Fiera, i lavori per la demolizione e la ricostruzione degli spogliatoi erano stati sospesi e ora riprendono. Il progetto prevede la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi spazi destinati agli atleti. La ripresa delle attività si collega alla fine delle pratiche burocratiche necessarie. I lavori sono programmati per essere realizzati nel rispetto delle tempistiche stabilite e con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture del centro.

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