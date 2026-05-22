Via Borrelli al via il maxi intervento di riqualificazione | stop alle radici invasive marciapiedi più larghi e 74 nuovi alberi

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato un progetto di riqualificazione per via Borrelli, parte dell’Accordo Quadro per le manutenzioni di strade e marciapiedi nell’area nord del centro abitato. L’intervento prevede la rimozione delle radici invasive, l’allargamento dei marciapiedi e la piantumazione di 74 nuovi alberi. La proposta, presentata dall’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, mira a migliorare la fruibilità e l’estetica della strada. I lavori sono in programma nell’ambito di un intervento più ampio di manutenzione urbana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’ambito dell’ Accordo Quadro per le manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, Zona A – Centro Abitato Area Nord, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato il progetto per una nuova. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Questo è linterno della banca rapinata oggi a Napoli

Video Questo è linterno della banca rapinata oggi a Napoli

Sullo stesso argomento

Sui nuovi marciapiedi larghi del Lungomare di Napoli ci sono già i tavolini di ristoranti e pizzerieI locali che affacciano sul Lungomare di via Nazario Sauro hanno già messo i tavolini e gli ombrelloni sui marciapiedi nuovi appena rifatti.

Stop alle biopsie invasive al Policlinico di Foggia: con il Fibroscan la diagnosi del fegato diventa rapida e indoloreIl Fibroscan, noto anche come elastografia epatica, è una metodica diagnostica non invasiva che consente di valutare la salute del fegato in modo...

via borrelli via borrelli al viaVia Borrelli, approvato in giunta il progetto per la riqualificazioneEpiscopo e Galasso: ''Nuova configurazione green con marciapiedi più larghi, più alberi, più posti auto, risolvendo il problema delle radici invasive'' ... foggiacittaaperta.it

Napoli, rissa con mazze in Via Marina. Borrelli: La città non può essere ostaggio della violenzaUn nuovo episodio di violenza ha scosso la zona compresa tra via Marina e via Amerigo Vespucci, tristemente note per i ripetuti episodi di degrado e criminalità. A segnalarlo al deputato Francesco ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web