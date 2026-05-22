Via Borrelli al via il maxi intervento di riqualificazione | stop alle radici invasive marciapiedi più larghi e 74 nuovi alberi

La giunta comunale ha approvato un progetto di riqualificazione per via Borrelli, parte dell’Accordo Quadro per le manutenzioni di strade e marciapiedi nell’area nord del centro abitato. L’intervento prevede la rimozione delle radici invasive, l’allargamento dei marciapiedi e la piantumazione di 74 nuovi alberi. La proposta, presentata dall’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, mira a migliorare la fruibilità e l’estetica della strada. I lavori sono in programma nell’ambito di un intervento più ampio di manutenzione urbana.

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