Il mondo della Formula 1 si interroga su come i nuovi motori, con un rapporto 60-40 tra potenza termica ed elettrica, influenzeranno le prestazioni delle monoposto. In particolare, si discute sul fatto che la riduzione di 50 kilowatt di potenza elettrica possa essere un elemento che spinge alcuni piloti a rimanere in pista più a lungo. Questi cambiamenti tecnici stanno attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati, che cercano di capire le possibili ripercussioni sulle prossime stagioni.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo rapporto 60-40 tra potenza termica ed elettrica?. Perché la riduzione di 50 kilowatt elettrici spinge Verstappen a restare?. Quali interessi politici dei costruttori rischiano di bloccare il cambio tecnico?. Come cambierà il ruolo dei piloti nelle decisioni della FIA?.? In Breve Nuovo equilibrio FIA prevede ripartizione potenza termica 60% e componente elettrica 40%.. Riduzione potenza elettrica fissata a 50 kilowatt per il regolamento 2027.. Incontri tra piloti, FOM e FIA avvenuti all'inizio dell'anno a Montreal.. Verstappen ha testato vetture endurance presso il circuito tedesco del Nordschleife.. Il paddock di Montreal accoglie Max Verstappen in un clima di rinnovata fiducia dopo le recenti indiscrezioni sulla direzione tecnica della Formula 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen: i nuovi motori F1 potrebbero spingerlo a restare

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Max Verstappen Just Exposed F1's Biggest Problem

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È da tempo che in Formula 1 si discute di un possibile ritiro di Verstappen, che ha ventilato questa possibilità per via dei cambiamenti apportati in questa stagione ai nuovi motori ibridi. La polemica di Verstappen non riguarda però solo il regolamento. x.com

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