Verso il riscatto dalla Regione Calabria avviso da oltre un milione per donne migranti
La Regione Calabria ha annunciato un finanziamento superiore a un milione di euro destinato alle donne migranti. L’obiettivo è creare un percorso di supporto che vada oltre l’assistenza, puntando a favorire l’indipendenza economica e personale di queste donne. La misura fa parte di un’iniziativa più ampia che coinvolge diverse organizzazioni e attori sociali, con l’intento di trasformare le situazioni di vulnerabilità in opportunità concrete di riscatto.
Una grande alleanza sociale per trasformare la vulnerabilità in riscatto, offrendo alle donne migranti non solo un aiuto assistenziale, ma le chiavi concrete dell’indipendenza economica e personale. Con questo spirito l’assessorato al Welfare della Regione Calabria ha dato il via ad una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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