Verso il riscatto dalla Regione Calabria avviso da oltre un milione per donne migranti

La Regione Calabria ha annunciato un finanziamento superiore a un milione di euro destinato alle donne migranti. L’obiettivo è creare un percorso di supporto che vada oltre l’assistenza, puntando a favorire l’indipendenza economica e personale di queste donne. La misura fa parte di un’iniziativa più ampia che coinvolge diverse organizzazioni e attori sociali, con l’intento di trasformare le situazioni di vulnerabilità in opportunità concrete di riscatto.

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