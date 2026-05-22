Verso Bologna-Inter Italiano | Orgoglioso del cammino fatto domani chiudiamo al meglio
Il Bologna si prepara a concludere la stagione 2025-2026 con una partita casalinga contro l’Inter, che già da alcune settimane si è laureata campione d’Italia. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in trasferta contro Napoli e Atalanta, il tecnico ha dichiarato di essere soddisfatto del percorso fatto finora e ha espresso la volontà di chiudere al meglio questa fase del campionato. La sfida si svolgerà in casa del Bologna, contro una delle squadre più competitive del torneo.
Dopo due belle vittorie consecutive in trasferta contro Napoli e Atalanta, il Bologna si appresta a terminare la stagione 2025-2026 affrontando in casa un’altra big del nostro campionato, ovvero l’Inter di Cristian Chivu, già aritmeticamente Campione d’Italia da qualche settimana.Ormai senza più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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