Verona-Roma Sammarco non fa sconti per l’addio alla A

Domenica sera alle 20, il Verona affronta la Roma allo stadio Bentegodi nell'ultima partita della stagione. La squadra scaligera saluta i propri tifosi e la Serie A con questa sfida. La Roma arriva con l’obiettivo di raccogliere punti, mentre il Verona si prepara a congedarsi dalla massima divisione dopo aver concluso il campionato. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale per entrambe le formazioni prima della pausa estiva.

L’ Hellas Verona si congeda ufficialmente dal proprio pubblico e dalla massima categoria ospitando la Roma al Bentegodi domenica sera alle ore 20.45, in un match che si preannuncia tutt’altro che una passerella per la formazione ospite. Sotto la direzione di gara dell’arbitro Sozza, i gialloblù guidati da Paolo Sammarco giocheranno l’ultimo atto della loro stagione con l’obiettivo di onorare il campionato fino all’ultimo minuto, nonostante la retrocessione matematica in Serie B sia già stata sancita da diverse giornate. Nessun regalo sarà concesso agli avversari, dal momento che la compagine scaligera ha dimostrato anche nelle recenti uscite una notevole dinamicità e un tasso tecnico complessivo capace di impensierire chiunque, confermando una vitalità agonistica intatta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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