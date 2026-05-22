Verona-Roma Rensch per Wesley | Koné dall’inizio

La Roma si prepara ad affrontare una partita importante in trasferta contro la squadra di Verona. Per questa sfida, l’allenatore ha deciso di inserire Rensch al posto di Karsdorp, mentre Wesley partirà dall’inizio. La formazione giallorossa si presenta con queste novità, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in una delle gare più rilevanti del campionato. La partita si giocherà in un contesto di elevata tensione e aspettative da parte dei tifosi.

La Roma si appresta a disputare l’incontro più cruciale dell’intera stagione nella trasferta di domenica sera allo Stadio Bentegodi contro il Verona, dove la squadra di Gian Piero Gasperini andrà a caccia dei tre punti necessari per decretare il matematico ritorno in Champions League a sette anni dall’ultima apparizione. Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, lo staff tecnico si trova a dover gestire una pesante situazione legata all’infermeria e alle decisioni del giudice sportivo proprio alla vigilia del verdetto finale del campionato. L’allenatore piemontese non potrà infatti disporre dell’intero organico, dovendo... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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