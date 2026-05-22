Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gasperini non può sbagliare al Bentegodi

Notizia in breve

Domenica 24 maggio alle 20:45 si gioca Verona-Roma. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con il tecnico della Roma che deve ottenere una vittoria per mantenere la posizione in classifica. Le quote e i pronostici indicano un match aperto, con il Verona che cerca punti salvezza e la Roma intenzionata a consolidare il quarto posto. A un turno dalla fine, la classifica vede la Roma in zona Champions, un risultato inaspettato un mese fa.