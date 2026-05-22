Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gasperini non può sbagliare al Bentegodi
Domenica 24 maggio alle 20:45 si gioca Verona-Roma. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con il tecnico della Roma che deve ottenere una vittoria per mantenere la posizione in classifica. Le quote e i pronostici indicano un match aperto, con il Verona che cerca punti salvezza e la Roma intenzionata a consolidare il quarto posto. A un turno dalla fine, la classifica vede la Roma in zona Champions, un risultato inaspettato un mese fa.
Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
VERONA ROMA e MILAN CAGLIARI tutte e 2 domenica 24 maggio alle 20:45 # #
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Verona-Roma (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Roma si trova al quarto posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato.
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Verona - Roma, la partita Verona-Roma, domenica 24 maggio 2026 ore 20.45, stadio Marcantonio Bentegodi, arbitra Simone Sozza, impiegato della sezione di Seregno (Mb) di anni 36. Cominciamo dall’arbitro, il signor Sozza che è quello di Inter Roma 5 a 2, facebook
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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit
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