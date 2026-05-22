Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gasperini non può sbagliare al Bentegodi

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio alle 20:45 si gioca Verona-Roma. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con il tecnico della Roma che deve ottenere una vittoria per mantenere la posizione in classifica. Le quote e i pronostici indicano un match aperto, con il Verona che cerca punti salvezza e la Roma intenzionata a consolidare il quarto posto. A un turno dalla fine, la classifica vede la Roma in zona Champions, un risultato inaspettato un mese fa.

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Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Verona-Roma (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gasperini non può sbagliare al “Bentegodi”
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