Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

La Roma si trova al quarto posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato. La partita contro il Verona è in programma domenica 24 maggio 2026 alle 20:45. La posizione in classifica della squadra è stata sorprendente considerando che un mese fa pochi si aspettavano questa posizione a questo punto della stagione. Le formazioni e i pronostici sono ancora da definire, ma la posizione attuale rappresenta un risultato inatteso.