Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma si trova al quarto posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato. La partita contro il Verona è in programma domenica 24 maggio 2026 alle 20:45. La posizione in classifica della squadra è stata sorprendente considerando che un mese fa pochi si aspettavano questa posizione a questo punto della stagione. Le formazioni e i pronostici sono ancora da definire, ma la posizione attuale rappresenta un risultato inatteso.

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Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Verona-Roma (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
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