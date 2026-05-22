Verona-Roma domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La Roma si trova al quarto posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato. La partita contro il Verona è in programma domenica 24 maggio 2026 alle 20:45. La posizione in classifica della squadra è stata sorprendente considerando che un mese fa pochi si aspettavano questa posizione a questo punto della stagione. Le formazioni e i pronostici sono ancora da definire, ma la posizione attuale rappresenta un risultato inatteso.
Un mese fa in pochi si sarebbero aspettati la Roma quarta in classifica a un turno dalla fine del campionato. Ecco invece che i giallorossi arrivano alla sfida conclusiva della stagione sul campo del Verona con l’obiettivo di vincere per andare in Champions League. Ciò è stato possibile grazie alle quattro vittorie consecutive dei lupi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
VERONA ROMA e MILAN CAGLIARI tutte e 2 domenica 24 maggio alle 20:45 # #
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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit
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