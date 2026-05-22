Verona palazzi storici e ville | aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio, Verona partecipa alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie e gratuite di diversi palazzi storici, ville, archivi e giardini. Questi luoghi, solitamente chiusi al pubblico, saranno accessibili senza costi per tutta la giornata. L’iniziativa permette di visitare alcune delle dimore più rappresentative della città, offrendo l’occasione di scoprire ambienti storici e architetture di pregio. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il patrimonio locale.

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Anche Verona aderisce alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio 2026 di palazzi nobiliari, archivi storici, ville e giardini normalmente poco accessibili al pubblico. Un’occasione per scoprire alcuni dei luoghi più. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ville a Venezia, domenica aperture straordinarie con visite guidate gratuiteTorna anche in Veneto la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, l’iniziativa che apre gratuitamente al pubblico alcuni dei... Interno Verde Verona: via al festival dei giardini aperti e segretiVerona segreta, i giardini privati aprono i portoni: torna Interno Verde con oltre 40 oasi nascoste e la novità della Dogana di Fiume ... veronaoggi.it Verona, palazzi storici e ville: aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggioAnche Verona aderisce alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio 2026 di palazzi nobiliari, archivi storici, ville e giar ... veronasera.it Palazzi in Italia? reddit