Durante un controllo di routine, una pattuglia della Guardia Costiera ha fermato un peschereccio al rientro dall’attività di pesca. Nel corso dell’ispezione, sono state trovate e sequestrate diverse vongole vendute senza autorizzazione. È stata applicata anche una multa ai responsabili, in relazione alla vendita irregolare del prodotto. L’operazione si è svolta nella mattinata di ieri e ha portato al sequestro della merce non conforme alle normative vigenti.

La Capitaneria di porto ha sequestrato altre vongole in vendita illegalmente. È accaduto ieri mattinata, quando una pattuglia della Guardia Costiera ha controllato un peschereccio in rientro dall’attività di pesca. Dalla verifica, a seguito di un accurato controllo venivano rinvenuti, occultati sotto teli e materiale di bordo, dei sacchi contenenti vongole privi delle previste identificazioni di tracciabilità. In sostanza i sacchi non avevano le etichette. Si tratta di sei quintali e mezzo di vongole detenute in eccedenza rispetto ai limiti massimi giornalieri consentiti dalla normativa vigente. Al termine delle attività ispettive, i militari hanno proceduto alla contestazione dell’illecito amministrativo nei confronti del responsabile dell’imbarcazione, elevando una sanzione di 2mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vendita irregolare di vongole: sequestro e multa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vongole oltre i limiti e senza tracciabilità, Guardia costiera in azione: sequestro di 650 chili e duemila euro di multaL'ispezione ad un motopesca si è conclusa con il sequestro di 650 chili di vongole e una multa salata.

Utilizzavano con una rete irregolare, scatta il sequestro del pesce e una multaI militari della Guardia Costiera sono intervenuti nei pressi di Oliveri durante un controllo.

Cesenatico, pescano oltre i limiti e nascondono le vongole nella stiva e in cabina: pescatori multati di 2mila euroNel corso di un’attività di controllo svolta al porto di Cesenatico, la Guardia Costiera ha proceduto all’ispezione di un motopesca impegnato ... corriereromagna.it

Pesca irregolare: sequestrati 70 kg vongole, multato comandateLa guardia costiera di Pesaro, all'alba di questa mattina, ha scoperto un'attività di pesca irregolare che ha portato al sequestro di 70 kg di vongole. Il tutto si è svolto all'interno dell'operazione ... ansa.it