Venanzio Postiglione | il vicedirettore del Corriere della Sera ospite de I Colloqui dell' Abbazia

Venerdì 22 maggio alle 18 si terrà un nuovo incontro della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia”, con la partecipazione di Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera. Durante l’appuntamento si discuterà della storia di alcune parole fondamentali per la nostra civiltà, riflettendo su come esse rappresentino l’umanità e la cultura. L’evento si svolgerà presso l’abbazia, offrendo uno spazio di confronto sulla lingua e il suo ruolo nel nostro patrimonio collettivo.

La storia di alcune parole alla base della nostra civiltà, specchio di umanità e di cultura, sarà la proposta di confronto e riflessione del prossimo incontro, venerdì 22 maggio alle 18 proposto dalla rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, ospitata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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