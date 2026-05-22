Velocità degrado e manutenzioni il Controllo di vicinato ' a rapporto' dal sindaco
Il sindaco ha annunciato un nuovo sistema di controllo di vicinato che coinvolge diverse aree della città, tra cui Modena est, Tre Olmi, Albareto, Tempio, Portile – Paganine, Baggiovara, viale Gramsci, Ganaceto, piazza della Pomposa e via del Taglio. La misura mira a monitorare problemi legati a velocità e degrado stradale, con particolare attenzione alle manutenzioni necessarie nelle zone interessate. La presenza del controllo di vicinato sarà rafforzata in queste zone, coinvolgendo i cittadini nel monitoraggio delle problematiche locali.
Da Modena est alla zona Tre Olmi, da Albareto alla zona Tempio, da Portile – Paganine a Baggiovara. E ancora viale Gramsci, Ganaceto, la zona di piazza della Pomposa e via del Taglio. Queste sono solo alcune delle aree delle città coperte dai 103 gruppi del Controllo di vicinato che si sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tra manutenzioni, ampliamenti e vandali, cimiteri a rischio degrado e costi elevati
Costituito a Vezzano capoluogo . In azione il “controllo di vicinato”Abitanti collaborativi con le forze dell’ordine segnalano in una chat movimenti strani, per non rimanere vittime di truffe o furti.
Ci siamo: oggi sono iniziati i lavori per la nuova circonvallazione di Castellana Grotte — un'opera che collegherà la SP 237 con la SP 240, migliorando la fluidità della circolazione, riducendo la congestione lungo le principali direttrici e liberando il più possibil facebook
Controllo della velocità e autovelox mobili in Lombardia. Ecco dove e quando sono fino a domenica 22 marzoMilano, 16 marzo 2026 – Occhio ai cartelli con i limiti di velocità: Ricordatevi che superare i limiti di velocità comporta multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma ... ilgiorno.it
Controllo della velocità lungo la MezzinaMartedì scorso, la polizia provinciale ha disposto un servizio di controllo della velocità lungo la strada provinciale 43 Mezzina, in contrada Valentino, nel territorio di Castel di Lama. Un ... ilrestodelcarlino.it