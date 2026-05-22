Velocità degrado e manutenzioni il Controllo di vicinato ' a rapporto' dal sindaco

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha annunciato un nuovo sistema di controllo di vicinato che coinvolge diverse aree della città, tra cui Modena est, Tre Olmi, Albareto, Tempio, Portile – Paganine, Baggiovara, viale Gramsci, Ganaceto, piazza della Pomposa e via del Taglio. La misura mira a monitorare problemi legati a velocità e degrado stradale, con particolare attenzione alle manutenzioni necessarie nelle zone interessate. La presenza del controllo di vicinato sarà rafforzata in queste zone, coinvolgendo i cittadini nel monitoraggio delle problematiche locali.

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Da Modena est alla zona Tre Olmi, da Albareto alla zona Tempio, da Portile – Paganine a Baggiovara. E ancora viale Gramsci, Ganaceto, la zona di piazza della Pomposa e via del Taglio. Queste sono solo alcune delle aree delle città coperte dai 103 gruppi del Controllo di vicinato che si sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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