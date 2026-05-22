Veleno Alonso | F1 ma quali sorpassi | chi ha la batteria scarica perde 500 cavalli Tutto qui

Un pilota di Formula 1 ha commentato la situazione in pista, affermando che le vere difficoltà non sono i sorpassi, ma le limitazioni legate alla batteria. Ha spiegato che quando la batteria si scarica, si perde fino a 500 cavalli di potenza, rendendo più complicato controllare l’auto. Ha inoltre detto che attualmente le manovre sono principalmente di evitamento e ha osservato che sarebbe normale che un avversario, come Verstappen, tenga d’occhio le proprie risorse energetiche durante la gara.

“Dal 2014 a oggi abbiamo perso più di un decennio di vere corse”. Che Fernando Alonso non fosse un ammiratore dalla nuova generazione di monoposto lo si era capito fin dai primi test in Bahrain, quando si era detto convinto che “persino lo chef dell’Aston Martin sarebbe stato in grado di guidare queste macchine”. E anche in Canada il dibattito sul futuro tecnico della Formula 1 non accenna a fermarsi, anzi. Nonostante la Fia sia orientata ad una distribuzione più equilibrata tra motore endotermico e componente elettrica per il 2027, lo spagnolo resta scettico: “Vedrete, non cambierà nulla”. “Piuttosto conviene aspettare. Non c’è nient’altro da fare”, ribadisce Alonso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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