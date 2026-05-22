Veicolo perde liquido nel parcheggio di via Ligea | arrivano vigili e Strade Sicure

Questa mattina un'auto parcheggiata in via Ligea, vicino all'ingresso del porto commerciale di Salerno, ha iniziato a perdere liquido. Sul posto sono intervenuti i vigili e gli operatori di Strade Sicure per gestire la situazione. Le forze dell'ordine hanno verificato il veicolo e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente e non sono state segnalate altre conseguenze. L’intervento è ancora in corso per valutare eventuali danni o rischi legati alla perdita di liquido.

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Un veicolo, questa mattina, ha perso liquidi mentre si trovava all'interno del parcheggio di via Ligea, nei pressi dell'entrata del porto commerciale di Salerno. Sul posto è stato necessario l'intervento dei volontari di Strade Sicure, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 PASOS PARA CONQUISTAR EL CORAZON DE BLEW | Historia GL narrada sin cortes! | Fandom FreenBecky Sullo stesso argomento Veicolo perde liquido lungo la strada: arrivano i volontari di Strade SicureI volontari di Strade Sicure sono intervenuti, questa mattina, nella zona orientale di Salerno. Leggi anche: Strade sicure. Nel mirino gli autovelox Lo Strade sicure in versione giapponeseDall’aprile scorso, gli orsi hanno ferito o ucciso più di duecento persone in tutto il Giappone, una cifra che potrebbe superare il record del 2023, quando le vittime erano state 219. Soltanto nel ... ilfoglio.it Strade sicure e divise. FdI e Lega chiudono a CrosettoGuido Crosetto propone di fare marcia indietro sull’operazione Strade sicure. Ma nel governo è partita la competizione tra FdI e Lega sulla sicurezza. Ignazio La Russa e Matteo Salvini chiudono ... huffingtonpost.it