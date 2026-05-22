Vannacci Durigon | No a campi larghi nel centrodestra

Un esponente di spicco del centrodestra ha dichiarato che il gruppo è consolidato da anni e che non si formeranno alleanze ampie solo sulla base di sondaggi favorevoli o sfavorevoli. La posizione è stata espressa in risposta a ipotesi di accordi più ampi tra le forze politiche di questa coalizione. La conversazione si concentra sulla volontà di mantenere l’unità all’interno dell’area senza aprire a coalizioni più vaste.

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“Il centrodestra è rodato da anni, non si fanno campi larghi soltanto perché può essere favorevole o meno secondo i sondaggi fare un’alleanza. Sono convinto vinceremo le elezioni il prossimo anno e che governeremo ancora.” Ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon a margine del Festival del Lavoro 2026 al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vannacci, Durigon: “No a campi larghi nel centrodestra” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vannacci, Durigon: No a campi larghi nel centrodestra Sullo stesso argomento Durigon: “Vannacci? Favorisce il centrosinistra. Salario giusto, lunedì presento l’emendamento”(Adnkronos) – "Vannacci? Si è creato un consenso al di fuori del centrodestra cavalcando temi che il centro destra per senso di responsabilità non... Caos nel centrodestra, Vannacci lancia l’affondo e apre a MeloniRoberto Vannacci torna all’attacco del centrodestra e lo fa con parole durissime. Vannacci recluta ancora: due senatori Lega, direttori, corteggia il vice ZaiaL'ex generale avanza, la Lega si sfalda. Parlamentari tentati dal passaggio, donazioni, cinquantamila tessere. Salvini tace e spera nel disastro. La destra trema a casa sua. La sponda su La7 e Mediase ... ilfoglio.it Durigon: Vannacci? Favorisce il centrosinistra. Salario giusto, lunedì presento l’emendamento(Adnkronos) – Vannacci? Si è creato un consenso al di fuori del centrodestra cavalcando temi che il centro destra ... cremonaoggi.it