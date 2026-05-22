Vangelo del 22 maggio 2026 | Simone mi ami più di costoro?

Il Vangelo del 22 maggio 2026 riporta un passo in cui Gesù chiede a Simone Pietro se lo ami più degli altri discepoli. La liturgia del giorno è accompagnata dalla riflessione di don Luigi Maria Epicoco, che analizza il dialogo tra Gesù e Pietro, mettendo in luce il significato delle domande di Gesù e il tema della conversione. La scena si concentra sulla richiesta di amore e sulla risposta di Pietro, evidenziando il rapporto tra fede e devozione.

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La riflessione sulla liturgia del giorno attraverso la sapiente guida di don Luigi Maria Epicoco: la conversione di Pietro e la lezione d’amore racchiusa nelle domande di Gesù. In questo venerdì della settima settimana di Pasqua, il Vangelo ci conduce sulle rive del lago di Tiberiade per assistere a uno dei dialoghi più intimi, commoventi e rivoluzionari di tutta la Scrittura. Attraverso il commento di don Luigi Maria Epicoco, entriamo nel cuore della triplice domanda che Gesù rivolge a Simon Pietro: un esame d’amore che non vuole condannare, ma guarire i tradimenti del passato e ridonare speranza al cammino di ogni credente. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 22 maggio 2026: «Simone, mi ami più di costoro?» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VANGELO DEL GIORNO VENERDI 22 MAGGIO 2026 Mi ami più di costoro Sullo stesso argomento I Patagarri tornano con “Tua madre”. Concerto il 22 maggio al Mi Ami FestivalMilano – I Patagarri tornano con un nuovo brano e lo fanno partendo dall'intoccabile sacralità della figura materna. Vangelo del 10 maggio 2026: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”Oggi, domenica 10 maggio 2026, Gesù ci fa un invito importante: il Vangelo si pone come un vero e proprio insegnamento di vita per chi vuole amarlo e... Bernardino da Siena. In tre lettere, IHS, e un’immagine tutta la portata profetica del Vangelo (a cura di Matteo Liut). Appena tra lettere, IHS, per comunicare tutta la ricchezza del messaggio cristiano. Un logo, diremmo noi oggi, inventato da san Bernardi x.com