Valtenesi in Rosa | più di 100 etichette in degustazione in castello a Moniga

In castello a Moniga del Garda torna Valtenesi in Rosa, momento clou delle celebrazioni per il 130° anniversario della codifica del "metodo Molmenti", ovvero la prima storica produzione di Chiaretto, dal francese Claré: era il 1896, da un'idea del senatore Pompeo Molmenti ai tempi di casa a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calici alzati al Castello di Cadeo: torna Vino in Corte con 25 vignaioli e oltre 100 etichetteSi alzano i calici: una grande festa tra le mura del Castello di Cadeo è alle porte.

Valtenesi in Tavola: cene in rosa e degustazioni in 30 ristoranti brescianiLa Valtenesi si fa bella, per celebrare i 130 anni del rosé più iconico: un tempo Chiaretto e oggi semplicemente Valtenesi, è il vino che venne...

Valtènesi in Tavola. Villa Galnica - 10 giugno 2026Tra maggio e giugno il Consorzio Valtènesi, in collaborazione con Gambero Rosso, vi dà appuntamento a Villa Galnica di Puegnago del Garda con il nuovo format Valtènesi in Tavola, dedicato all’incontro ... gamberorosso.it

Lago di Garda: con Valtènesi in Rosa appuntamento con i RoséLa Valtènesi, sulla sponda bresciana del lago di Garda tra i golfi di Padenghe e di Salò, è un piccolo avamposto di Mediterraneo ai piedi delle Alpi. Terra di vigneti e di uliveti, si estende da sud ... tgcom24.mediaset.it