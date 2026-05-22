Valtecne rafforza la cybersecurity e investe nella digitalizzazione
Valtecne, azienda attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica e un investimento in tecnologie digitali avanzate. L’obiettivo è migliorare la protezione dei sistemi e ottimizzare i processi produttivi attraverso nuove soluzioni tecnologiche. La società sta concentrando le risorse su progetti di digitalizzazione e sulla creazione di infrastrutture più sicure per i propri dati e sistemi.
Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, accelera sulla digitalizzazione investendo in tecnologie avanzate, sicurezza informatica e innovazione dei processi.L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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