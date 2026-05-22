Valtecne rafforza la cybersecurity e investe nella digitalizzazione

Valtecne, azienda attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica e un investimento in tecnologie digitali avanzate. L’obiettivo è migliorare la protezione dei sistemi e ottimizzare i processi produttivi attraverso nuove soluzioni tecnologiche. La società sta concentrando le risorse su progetti di digitalizzazione e sulla creazione di infrastrutture più sicure per i propri dati e sistemi.

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