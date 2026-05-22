Valmontone A un controllo si mostrano particolarmente nervosi Poi si scoprono cocaina hashish… Un 35enne e un 29enne di Cave arrestati dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri, due uomini rispettivamente di 35 e 29 anni sono stati fermati dai Carabinieri durante un controllo a Valmontone. I militari hanno notato un comportamento nervoso e insospettito, che li ha portati a perquisire le persone e i veicoli. Durante le verifiche sono state trovate sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, che hanno portato all’arresto dei due uomini. La vicenda si è svolta nel corso di una normale operazione di controllo sul territorio.

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