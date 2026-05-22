Valmontone A un controllo si mostrano particolarmente nervosi Poi si scoprono cocaina hashish… Un 35enne e un 29enne di Cave arrestati dai Carabinieri
Nella tarda serata di ieri, due uomini rispettivamente di 35 e 29 anni sono stati fermati dai Carabinieri durante un controllo a Valmontone. I militari hanno notato un comportamento nervoso e insospettito, che li ha portati a perquisire le persone e i veicoli. Durante le verifiche sono state trovate sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, che hanno portato all’arresto dei due uomini. La vicenda si è svolta nel corso di una normale operazione di controllo sul territorio.
Cronache Cittadine VALMONTONE CAVE – Nella tarda serata di ieri, 21 Maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia L'articolo Valmontone. A un controllo si mostrano particolarmente nervosi Poi si scoprono cocaina, hashish. Un 35enne e un 29enne di Cave arrestati dai Carabinieri Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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